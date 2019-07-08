Москва, , 15:42 — REGNUM

Новая неделя для рубля началась снижением по отношению к американскому доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Факторами для этого послужат укрепляющийся американский рынок труда и падение котировок нефти марки Brent ниже отметки $65 за баррель. Участники рынка будут следить за курсом национальной российской валюты, который начинает приближаться к психологически важной отметке в 64 рубля за доллар», — отметил эксперт.

Интерес игроков будет направлен на индексы потребительских цен в России по отношению к прошлому месяцу июню (м/м) и прошлому году (г/г), которые будут опубликованы 8 июля, в 16:00 по мск.

«Ожидается уменьшение обоих показателей: с 0,3% до 0,1% (м/м) и с 5,1% до 4,8% (г/г), что в свою очередь притормозит снижение курса рубля. Поэтому валютная пара USD/RUB сегодня будет находиться в диапазоне 63,70−64,10», — считает Будаев.