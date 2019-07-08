Москва, , 09:49 — REGNUM

После публикации данных по рынку труда США 5 июля, американская валюта укрепилась по широкому спектру (американская экономика сгенерировала 224 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 160 тыс.), заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUMдепартамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Не остался в стороне и локальный валютный рынок. Доллар США вырос против рубля до уровня 63,80 руб. При этом сдерживающим фактором укрепления доллара на Московской бирже стал рост нефтяных цен», — отметил эксперт.

Североморская смесь Brent закрепилась выше отметки $64. Количество активных буровых установок, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes в США сократилось на пять штук до уровня 788 штук. Это придало импульс роста нефти и стабилизации валютных курсов на Московской бирже.

Сегодня, 8 июля, участники рынка будут снова оценивать влияние полученных данных на дальнейшую политику ФРС США по ставкам. Начало валютных торгов на Московской бирже стартует вблизи уровней закрытия накануне: доллар США около 63,80 руб., евро — в районе 71.60 руб.

«В течение дня курс доллар может продолжить укрепление. При этом общие позиции рубля будут слабеть еще и на фоне ожиданий снижения ключевой ставки Банком России уже на июльском заседании и снижения интереса к покупкам российского госдолга. Курс доллара может подняться выше отметки 64 рубля», — полагает Егоров.

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