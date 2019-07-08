Москва, , 07:12 — REGNUM

Торги по рублёвым парам 5 июля закрылись ростом. Рубль подешевел по отношению к доллару США на 0,51%, до 63.80 руб., к евро — на 0.08%, до 71,67 руб., к фунту — на 0,22%, до 79.96 руб. Наибольшие потери российская валюта понесла к доллару на фоне благоприятных данных по рынку труда США, которые снизили вероятность смягчение денежно-кредитной политики ФРС США в июле месяце, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 224 тыс. человек. Снижение уровня безработицы было нивелировано ростом доли экономически активного населения с 62,8% до 62,9%.

Поддержку национальной валюте оказал нефтяной рынок. Несмотря на укрепление американского доллара баррель нефти марки Brent по итогам дня подорожал на 2,08%, до $64,44. Росту котировок способствовала напряженность вокруг Ирана и решение ОПЕК с союзниками продлить сделку по сокращению поставок на девять месяцев.

Сегодня, 8 июля, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,34%. Цена корректируется после пятничного роста. Скорее всего, её падение не отразится негативно на рубле.

Пара доллар/рубль сохраняет боковой тренд с 21 июня и торгуется в диапазоне 62,50 — 63,80 руб. торги на валютном рынке Форекс открылись спокойно, поэтому сюрпризов не ожидается на внутреннем валютном рынке. Сегодня может быть коррекция курса рубля до отметки 63,40.

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