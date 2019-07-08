Берлин, , 07:51 — REGNUM

Российский проект «Северный поток-2» необходим для Германии. С таким заявлением в интервью изданию Bild выступил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

Он отметил, что газопровод не сделает Берлин зависимым от Москвы, а лишь принесёт экономическую выгоду для страны.

«Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации. Речь идёт о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет», — пояснил министр.

Читайте также: Миллер: европейские партнеры уверены, что «Северный поток — 2» построят

Альтмайер напомнил, что в ближайшем будущем Германия откажется от угля и атомной энергетики. На переходный период ФРГ должна будет перейти на газотурбинные электростанции, что повлечёт за собой рост потребности в газе. По этой же причине, отметил министр, ФРГ уделяет значительное внимание строительству терминалов, предназначенных для приёма сланцевого газа из США. Также Альтмайер заявил, что немецкая сторона решительно выступает за сохранение транзита газа через территорию Украины и приложит для этого все усилия.

Напомним, согласно опросам социологов, идею строительства газопровода «Северный поток — 2» поддержали более 73% опрошенных жителей Германии. Кроме того, 67% из них не считают, что этот газопровод поставит Германию в полную энергетическую зависимость от России.

Также по теме: Французский эксперт высказался в поддержку «Северного потока — 2»

Как сообщало ИА REGNUM, две нитки «Северного потока — 2» будут проведены из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность трубопровода составит 55 млрд куб. м ежегодно. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает Nord Stream AG. Ввести объект в эксплуатацию планируется к концу 2019 года. Добавим, что Финляндия, Швеция и Германия уже давно разрешили прокладывать «Северный поток — 2» через свои исключительные экономические зоны. Дания с разрешением на строительство объекта всё это время затягивала, в итоге в конце июня Nord Stream 2 AG была вынуждена отозвать свою первую заявку на прокладку трубопровода через территориальные воды Дании вблизи острова Борнхольм в Балтийском море. Как заявил глава компании — оператора строительства Маттиас Варниг, датский участок в любом случае будет успешно пройден через международные воды, что не требует получения какого-либо разрешения от официального Копенгагена.

Читайте ранее в этом сюжете: «Северный поток — 2» не пройдёт через территориальные воды Дании