Париж, , 10:54 — REGNUM

Известный французский экономист, бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар в своей статье для L’Opinion. высказался в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», как более надежного маршрута доставки российского газа в страны Евросоюза чем украинская газотранспортная система.

Кошар указывает, что уже зимой 2019/2020 годов страны Евросоюза могут столкнуться с серьезным газовым кризисом из-за того, что Москва и Киев не могут договориться о продлении контракт на транзит российского газа. Дело в том, что действующий контракт истекает 1 января и стороны явно не смогут договориться о параметрах нового контракта.

Если транзит российского газа через украинскую ГТС будет остановлен, то Евросоюз неминуемо ждёт газовый кризис. Газ обязательно подорожает в цене, а заместить российский газ американским сжиженным газом вряд ли удастся, так как его цена слишком высока.

В связи с этим Кошар рекомендует руководству стран Евросоюзу приложить максимальные усилия к тому, чтобы Россия и Украину смогли заключить приемлемый для обеих сторон контракт на транзит газа.

Но кроме этого французский эксперт всячески поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2». По мнению Кошара, этот газопровод имеет неоспоримое экономическое преимущество и способен стать альтернативным и более надежным маршрутом поставок российского газа на тот случай, если транзит газа через Украину остановится.