Москва, , 13:51 — REGNUM

Отечественная еда в России почти полностью заменила импортную. Если в 2013 году в магазинах на долю импорта приходилось 36% продовольственных товаров, то в 2018 году Росстат зафиксировал уже только 24%, пишет «АиФ».

Продуктовый магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Россия добилась независимости от импорта по главным продуктам питания. По данным Росстата, с 2013 по 2017 год доля импортного мяса и птицы в продовольственных ресурсах страны сократилась с 26,2 до 10,5%, сливочного масла — с 35,9 до 24,2%, сыров — с 48 до 27,3%.

Резко выросло производство тепличных помидоров и огурцов. В то же время импортируется много молока, прежде всего из Белоруссии. Также практически близки к нулю успехи в садоводстве.

При этом есть отрасль, представители которой сами попросили отменить эмбарго на импорт, — рыбная. В этой области производство не выросло, а упало.

Исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков заявил, что цены на рыбу за рубежом выше, чем в России. Поэтому 2/3 рыбной продукции экспортируется (в том числе 90% в непереработанном виде).

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России поддерживают продовольственные контрсанкции. Но одновременно поступает много жалоб от граждан на дороговизну продуктов питания.

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