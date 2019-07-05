Москва, , 13:39 — REGNUM

Большинство жителей России поддерживают продовольственные контрсанкции. Но одновременно поступает много жалоб от граждан на дороговизну продуктов питания, пишет «АиФ».

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун заявил, что введения эмбарго доля расходов на продукты питания в бюджете средней российской семьи выросла с 28 до 33%.

По данным Росстата, за пять лет розничные цены почти на все контрсанкционные продукты выросли сильнее, чем за такое же время с 2008 по 2013 г.

Цены на свинину выросли в два раза (на 106%), даже несмотря на то, что производство этого мяса выросло за пять лет тоже в два раза. На молоко цены подросли на 38−44%, на масло сливочное — на 79%, на сыры — 54−72%, мясо птицы подорожало на 34−41%

Замедлился рост только на говядину, колбасные изделия и рыбу.

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Как сообщало ИА REGNUM, продовольственное эмбарго было введено 6 августа 2014 года в ответ на политику стран, которые первыми объявили санкции против России.

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