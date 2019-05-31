Пятница, 31 Мая 2019 года
15:18:08 МСК

Трамвай может вернуться на улицы Воронежа – вместо метро

Экономика

Московские специалисты уверены, что для Воронежа трамвай подходит значительно больше, чем метро

Воронеж, 31 мая 2019, 15:17 — REGNUM  Вернуть трамвай на улицы Воронежа вместо того, чтобы строить метро, предложил руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития института генплана Москвы Александр Котенков на форуме «Зодчество» в пятницу, 31 мая. Институт занимается разработкой генерального плана Воронежа на 2021−2041 год.

«Во всех городах Европы используется именно трамвай, он позволяет перемещаться по городу достаточно автономно. У метро большая пропускная способность, поэтому, как следствие, должна быть большая нагрузка. Если в Воронеж — миллионник, то ежедневно на метро должны перемещаться около полумиллиона человек, но такой востребованности не будет. Скорее, будет ездить три вагона через каждые 15 минут, и в них будет по три пассажира. Поэтому метро в Воронеже, вероятно, не окупится, а если это государственно-частное партнёрство, то и вовсе будут убытки», — цитируют Котенкова «Вести-Воронеж».

"Мы не видим ничего зазорного в том, чтобы повторить правильные решения. Нестрашно, что когда-то их посчитали неправильными. Главное, это признать», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, трамвайное движение в Воронеже было уничтожено в 2000-х годах: трамвайное движение городские власти обвинили в создание заторов и даже — нанесении вреда экологии. Последний трамвай по улицам города прошел в апреле 2009 года. Однако ситуация с пробками никак не поменялась и даже усугубилась. Планы по замене трамвая легкорельсовым метро власти Воронежа строили также с 2000-х годов. Однако более конкретные очертания мечты о метро приобрели в 2017 году, когда проект воронежского метрополитена был представлен в рамках российско-японского пилотного проекта в сфере городского благоустройства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воронежское метро: от ожиданий к реальности
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить