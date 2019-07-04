Москва, , 16:26 — REGNUM

Средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 24 по 30 июня выросла на четыре копейки и достигла 44,47 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За этот же период литр дизельного топлива подорожал на две копейки — до 46,08 рубля.

По состоянию на 1 июля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 42,17 рубля, марки Аи-95 — 45,52 рубля, марки Аи-98 — 51,07 рубля.

Согласно данным Росстата, рост цен на бензин в течение недели наблюдался в 48 центрах субъектов Федерации, в том числев Салехарде — на 1,8%, в Иркутске — на 1,3%. В Санкт-Петербурге рост составил 0,1%.

Снижение цен зафиксировано в двух центрах субъектов Федерации: в Москве — на 0,1%, в Кызыле — на 0,3%.