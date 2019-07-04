Москва, , 18:08 — REGNUM

Введение института саморегулирования в банковском секторе может еще больше осложнить и забюрократизировать банковскую деятельность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM4 июля заявил начальник отдела инвестицей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Центробанк считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке, который также займется контролем над продажами финансовых продуктов, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса 4 июля.

«Я бы оценивал такую инициативу неоднозначно. С одной стороны, безусловно, это повысит стандарты работы банков и позволит усилить прозрачность их деятельности», — отметил Назарян.

Кроме того, по его словам, участие в СРО повышает сервис и стандарты безопасности для клиентов банков. В частности, нововведение повысит доверие клиентов к банковскому сектору, а также повысит стандарты работы самих банков.

«Однако с другой стороны, сейчас банки и в принципе все финансовые компании и так достаточно жестко регулируются. На сегодняшний день финансовый сектор регулируется и отслеживается минимум семью различными структурами — Минфином, ЦБ, ФНС, Росфинмониторингом, ФСБ, МВД, ФССП и Минэк. Добавление еще одного регулирующего органа, пусть и неформального, может еще больше осложнить и забюрократизировать банковскую деятельность», — опасается Назарян.

Поэтому, уверен он, можно было бы не создавать новые организации, а продумать, как использовать уже существующие сегодня. Речь, например, о Ассоциации российских банков и ассоциации «Россия».

"В целях упрощения регулирования правильнее было образовать СРО из уже существующих профильных банковских ассоциаций», — отмечает Назарян.

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