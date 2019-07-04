Москва, , 15:27 — REGNUM

С учётом последних ремарок со стороны президента США на следующей неделе можно будет столкнуться с казусами «валютных войн», которые могут в дальнейшем крайне негативно сказаться на курсе российского рубля. Все дело в том, что Дональд Трамп решил продолжить свои нападки на главу ФРС США и всё финансовое ведомство США, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

По сути, он снова обвинил их в манипулировании своими валютами, только в этот раз он шагнул несколько дальше простого упрёка. Он решил пригрозить им, и пригрозив, высказался о том, что не видит препятствий для того чтобы превратить тарифную, внешнеторговую войну, в войну и валютную.

«Если в конце текущей недели и в начале следующей столкнёмся с некоторым продолжением падения курса американской валюты на глобальном мировом валютном рыке, то это может привести к новому витку роста курса российской национальной валюты, под которым в принципе не будет никакого реального базиса и основываться он будет исключительно на внешних факторах.

Да и откуда взяться внутренним позитивным факторам, если по данным Росстата в стране падают индексы PMI да и темпы роста ВВП вообще вызывают общую тревогу. На данный момент нет существенных поводов для роста курса национальной валюты в отсутствие экономического роста», — считает эксперт.

В начале июля наступает время переосмысления итогов первых двух кварталов и это не всегда приятно. Недавние данные Росстата вторят опасения многих экономистов и биржевых аналитиков, подливая масла в огонь.

Судя по данным Росстата, который опубликовал детальные данные по состоянию роста ВВП России за I квартал 2019 года, поставив тем самым точку в споре, между разными ведомствами и чиновниками о том, почему годовой рост замедлился более чем в пять раз (0,5% год к году), а по сравнению с IV кварталом 2018 года экономика и вовсе начала сжиматься (на 0,4%), поводов для существенного оптимизма у нас становится крайне мало.

«Не стоит испытывать иллюзий в отношении перспектив курса российского рубля, но при этом пока ещё сохраняются прогнозы о том, что на конец 2019 года будут укрепляться позиции российской национальной валюты при позитивном раскладе внешних и внутренних факторов», — отметил Блинов.

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