Москва, , 12:32 — REGNUM

Рубль торгуется с небольшим понижением на сессии 4 июля, отыгрывая возобновившееся снижение нефтяных цен и отсутствие энтузиазма в сегменте рисковых активов в целом, отчасти обусловленное низкой торговой активностью в связи с празднованием Дня независимости в США, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Пара доллар/рубль, которая 3 июля отметилась на максимумах в районе 63,62 руб., расположилась неподалеку от 63,50 руб., демонстрируя сдержанный восходящий уклон.

После обновления минимумов под отметкой 62,50 руб. в прошлом месяце, доллар планомерно отыгрывает потери и теперь стремится к уровню 64 руб.», — отметил эксперт.

Коррекция выглядит вполне уместно, тем более что рубль остается перекупленным. Ограничивает давление на «россиянина» вчерашнее решение Минфина, который в этом месяце направит на покупку валюты на четверть меньше дополнительных нефтяных доходов. При этом риск уверенного движения в направлении уровня 64 руб. до конца текущей недели невысок.

«5 июля США опубликуют ключевую статистику по рынку труда, которая может разочаровать, как вчерашний отчет ADP. В этом случае доллар может оказаться под повсеместным давлением, поскольку слабые цифры из сектора занятости повлекут рост ожидания снижения ставки ФРС.

При таком сценарии пара может снова приблизиться к отметке 63 руб. В ближайшей перспективе не исключены новые попытки тестирования области 63,50 руб., если Brent не вернется к росту», — считает Николаев.

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