Москва, , 10:00 — REGNUM

Позитив начала недели для рисковых активов и, в частности, для рубля, захлебнулся. Пара доллар/рубль не смогла закрепиться ниже 63 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рубль ответил ослаблением на уменьшение котировок нефти 3 июля. Они упали к $63 на новостях о том, что запасы в США сократились за неделю лишь на 1,1 млн баррелей при прогнозе снижения на 3 млн баррелей. Запасы бензина в разгар автомобильного сезона уменьшились на 1,6 млн баррелей, при ожиданиях 2,2 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

По иронии рынка, зависимость нефти и рубля сейчас выражена столь наглядно, что и тот, и другой актив находятся примерно уровне 63 — доллара за баррель и рубля за доллар.

«5 июля выйдут важные для рынка данные по занятости и зарплатам в США. До этого момента не предполагается важных новостей, и цены активов, вероятно, будут колебаться в узких диапазонах. Возможный коридор для курса рубля на 4 июля — 63 — 63,60 руб./доллар». — считает Гойхман.

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