Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM

Развитию российской экономики препятствуют не внешние, а внутренние ограничения. От соблазна списать проблемы на внешние факторы стоит отказаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина 4 июля во время выступления на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Набиуллиной, страна сегодня более защищена от внешних рисков, цены на нефть несколько выше ожидаемых, а на глобальных рынках капитала к России есть интерес. Вместе с тем рост экономики составляет около 1,5−2% при низких показателях безработицы.

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Считать, что всё в порядке — нельзя, отметила глава ЦБ, подчеркивая, что перед страной, вероятно, стоит еще более грозный вызов. О нем говорят очень низкие темпы экономического роста и то, что бизнес пока не видит перспектив, доходы людей почти не растут, и население слабо ощущает улучшение качества жизни на фоне достигнутой стабильности.

Всегда есть соблазн объяснить проблемы внешними факторами, но дело не только в них, добавила глава ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране начали расти реальные зарплаты, но располагаемые доходы граждан снижаются из-за выплаты процентов по кредитам и повышения НДС.

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