Москва, , 13:45 — REGNUM

Опубликованные данные о динамике средней заработной платы в регионах России дают некоторый повод задуматься, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики и экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Устройство на работу Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Эксперт привела цифры статистики, начав с Барнаула. Для этого города подобный скачек, можно сказать, феноменальный. За последние девять лет, начиная с 2010 года такой скачкообразный рост был отмечен только в 2012 году (+15,8%).

Наибольший уровень заработной платы фиксируется в сфере железнодорожных и грузовых перевозок — 49 тыс. 776 руб., финансы и страхование-44 тыс. 446 руб., традиционно самая низкая средняя заработная плата в гостиничном бизнесе и производстве одежды — 15 тыс. 451 руб.

Данный рост тем более удивителен, что уровень безработицы во всем Алтайском крае составлял в 2017 г. 12%, а в 2018 г. Он увеличился до 18,5% при занятости в 2017 г. 59.1% населения, а в 2018 г. 53,6% и индексе промышленного производства 74,8%, а это весьма средний результат по стране.

Понятно, что Барнаул в части роста средней заработной платы будет выбиваться из среднекраевых показателей, так как Алтайский край входит в число регионов с большой долей в ВВП сельского хозяйства, которое традиционно не приносит большого вклада в рост зарплат.

Что касается Москвы, тот ту все ожидаемо и традиционно: постоянно снижающийся уровень безработицы 2017−1,4%, в 2018−1,2% при уровне занятости 75% и индексе промышленного производства 96,4% в 2018 г (14 место по стране) даёт столь высокий прирост и без того высокой средней заработной платы.

Тюмень по-прежнему пожинает плоды «сбянинского» периода, что вылилось в почти двухкратный разрыв по сравнению с областью. Так, в самой Тюмени средняя заработная плата составила 58 тыс. 758 руб, в то время как в тюменской области она лишь немногим более 30 тыс. рублей (31 тыс. 185 руб.).

В значительной мере рост средней заработной платы определяет специализация региона на добычи нефти и газа (средняя заработная плата в сфере добычи сырой нефти и природного газа в 2018 г. составила 214 тыс. 681 руб., а научные исследования и разработки «обошлись» работодателям в 150 тыс. 363 руб./мес.).

Это дало возможность установить местным органам власти и более высокую минимальную заработную плату (+62 руб.), кроме того, в регионе действует районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями.

Позитива добавляет и достаточно низкий уровень безработицы (в 2017−3,3%, в 2018 г. — 3,1% при занятости в 2017 г. 69,3% и 66.1% в 2018 г. соответственно, индекс промышленного производства вывел субъект на 21 место по России.

Показатели среднемесячной заработной платы в Екатеринбурге не так заметны на фоне первых трёх городов, но все равно примечательны. Средняя заработная плата в Свердловской области составила 38 тыс. 084 рубля, в Екатеринбурге зарплата была зафиксирована на уровне 51 тыс. 293 рубля.

В рейтинге регионов России по уровню среднемесячных номинальных зарплат Свердловская область занимает 27 место, что является достаточно высоким показателем. Однако для Уральского ФО такой уровень заработных плат считается низким, регион опережает только Челябинскую и Курганскую область. Средняя заработная плата в субъекте выросла за последние девять лет (с 2010 г.) в 1,9 раза.

Регион сам по себе характеризуется достаточно большим разбросом в зарплатном «прайсе»: около 2,5% жителей получают заработную плату, превышающую 100 тыс. рублей (и это при максимальной средней заработной плате в финансовом секторе 89 тыс. 220 руб), 18,7% зарабатывают в месяц менее 15 тыс. рублей. Средняя заработная плата врачей в Свердловской области по итогам 2018 года составила 70 тыс. 250 руб., младший медперсонал зарабатывал 33 тыс. 353 руб. в месяц.

Больше половины населения области получают от 17 до 38 тыс. рублей и это на фоне 4,7% уровня безработицы и весьма среднего уровня занятости в 56,5% в 2018 г.

Как сообщало ИА REGNUM, самый высокий темп роста заработной платы в России во втором квартале 2019 года был зафиксирован в Барнауле. На втором месте — Москва, на третьем — Тюмень.

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