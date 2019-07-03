Кызыл, , 13:50 — REGNUM

Номинальная зарплата в республике, по словам чиновников, превысила 36 тыс. рублей

Минэкономики Тувы отчиталось о росте промышленного производства в республике на 8,4% за 5 месяцев 2019 года. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального правительства, одним из главных драйверов роста стал строительный комплекс — объемы строительства выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На начало июня в регионе было введено 28,1 тысячи квадратных метров жилья, или на 18% больше, чем за тот же период в 2018 году», — отметили в правительстве.

Из 19 ключевых показателей социально-экономического развития по 13 с начала года наблюдалась позитивная тенденция.

В сельском хозяйстве чиновники также отмечают рост. Поголовье крупного рогатого скота прибавилось на 2,4% и составляет сегодня 171 тысячу животных. Еще больше приросла численность овец и коз — на 12,1%, увеличившись до 1 млн. 311,4 тысячи голов. При этом производство мяса снизилось на 6%.

«Индекс потребительских цен в мае составил 104,2%. При этом среднемесячная зарплата одного работника только в первом квартале росла быстрее — на 12,4%. В номинале она превысила 36,4 тысячи рублей. Реальная заработная плата чуть приотстала от номинальной, увеличившись на 8%», — добавили в пресс-службе.

Несмотря на столь оптимистичные цифры, Тува остается одним из беднейших регионов Сибири. Как сообщало ИА REGNUM, республика вошла в пилотный проект по снижению уровня бедности. Проект нацелен на всесторонний анализ причин бедности, разработку на примере участвующих в эксперименте субъектов России эффективных универсальных механизмов, направленных как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности.

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