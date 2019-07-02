Кызыл, , 10:25 — REGNUM

Пять регионов вошли в пилотный проект по по снижению уровня бедности

Тува наряду с Республикой Коми, Алтайским и Пермским краями, а также Курганской областью вошла в пилотный проект по снижению бедности. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минтруда России.

«До настоящего времени проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности проводился в восьми регионах: Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Нижегородская, Ивановская, Липецкая, Томская и Новгородская области», — добавили в министерстве.

Как отмечается, пилотные проекты нацелены на всесторонний анализ причин бедности, разработку на примере участвующих в эксперименте субъектов России эффективных универсальных механизмов, направленных как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности.

Напомним, Тува является одним из беднейших регионов Сибири. Как сообщало ИА REGNUM, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в республике в 2018 году составила 40,1%. В следующей за ней Республике Алтай число таковых гораздо меньше — 24,2%. При этом в Туве зафиксирована самая высокая в Сибири цена на все виды моторного топлива.

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