Тува: население самое бедное в Сибири, бензин — самый дорогой

Кызыл, , 09:47 — REGNUM Согласно данным, обнародованным Новосибирскстатом, самая высокая в Сибири цена на все виды моторного топлива в мае 2019 года была зафиксирована в Туве. В то же время в республике фиксируется самый высокий в округе процент населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.

Как сообщили ИА REGNUM в Росстате, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Туве в 2018 году составляла 40,1% (от общей численности населения субъекта — 324 423 человека на 01.01.2019 г. ) В 2017 году этот показатель был равен 40,5%, в 2016-м — 42,1%.

Следующая в списке — Республика Алтай (24,2%; 25,8%; 25,9% соответственно). Самой благополучной по этому показателю в Сибири является Омская область со следующими цифрами: 13,6% в 2018 году, 13,9% в 2017 году и 14,4% в 2016-м.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате, в мае текущего года наименьшая цена на газовое моторное топливо, бензин Аи-92, Аи-95 сложилась в Томской области, бензин Аи-98 — в Хакасии, дизельное топливо — в Алтайском крае.

Самая высокая цена на все виды моторного топлива зафиксирована в Туве.

Газовое моторное топливо в Туве в указанный период стоило 32 рубля за литр (от 19,9 до 25,9 рубля в остальных регионах Сибири). Стоимость литра бензина Аи-92 составила 41,86 рубля (в остальных регионах — от 40,2 до 41,37 рубля); Аи-95 — 44,32 рубля (в других сибирских регионах — от 42,43 до 43,77 рубля); Аи-98 — 50,62 рубля (от 46,13 до 49,86 рубля); дизельного топлива — 50,38 рубля (от 45,39 до 47,94 рубля в остальных сибирских регионах).

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети высказался на тему бедности. Он полагает, что только народ республики «своим самоотверженным трудом может выйти из этого унизительного положения». Для этого, по мнению главы, региону необходимы инфраструктурные условия, равные для всех регионов.

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