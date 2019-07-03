Москва, , 12:50 — REGNUM

Рубль продолжает корректироваться, постепенно снимая перекупленность в парах с иностранными валютами. 3 июля на торгах доллар открылся гэпом вверх и в моменте обновил двухнедельные максимумы в районе 63.50 руб. При этом восходящий потенциал пары сдерживает отсутствие выраженного спроса на американскую валюту на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль и доллар © ИА REGNUM

«Текущий откат рубля выглядит закономерным, учитывая вчерашний обвал нефти более чем на 3%. Нефть марки Brent остается вблизи нижней границы диапазона, и попытки восстановления пока выглядят неубедительно», — отметил эксперт.

Кроме того, несмотря на отсутствие бегства от рисков, на рынках продолжают культивироваться опасения, связанные с замедлением мировой экономики. В этом контексте масла в огонь подлили свежие китайские данные, где деловая активность снизилась в июне.

«До конца недели движения курса рубля будут формироваться не только общими настроениями инвесторов, но и поведением доллара, который ждет ключевую статистику по рынку труда, заявленную на пятницу.

С технической точки зрения пара доллар/рубль может предпринять новые попытки штурма отметки 63,50 руб., но, по крайней мере, в ближайшей перспективе прорыва к уровню 64 руб. не ожидается», — полагает Николаев.

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