Москва, , 09:43 — REGNUM

Российская валюта, ослабнув 2 июля в начале торгов на Московской бирже, демонстрировала высокую устойчивость на протяжении всего дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обвал на рынке нефти, случившийся после открытия американской сессии не привел к дальнейшему снижению рубля. К окончанию торгов доллар США стоил 63,32 руб., евро — 71,42 руб.», — отметил эксперт.

Сегодня, 3 июля, нефть стабилизировалась на достигнутых минимумах. Североморская смесь Brent торгуется около отметки $62,60. Высока вероятность, что сегодня участники валютного рынка «отыграют» падение нефти покупками валюты на локальном рынке.

«Поэтому основной сценарий на сегодня — это рост кура доллара и евро против рубля. Доллар может вырасти выше отметки 63,40 руб. Динамика евро будет зависеть, в том числе, и от изменения стоимости евро против доллара на международном валютном рынке Forex. Курс евро может преодолеть вверх уровень 71,50 руб.», — считает Егоров.

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