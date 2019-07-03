Москва, , 11:43 — REGNUM

В России растёт доля граждан, которые не хотят жить в многоквартирных домах, а предпочитают отдельно стоящие дома — с 23% в 2015-м до 31% — в 2019-м. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Многоквартирный дом Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

При этом, согласно опросу, большинство жителей России (55%) проживают именно в многоквартирных домах.

59% граждан РФ сами занимаются оплатой услуг ЖКХ без участия других членов семьи. Чаще это делают женщины (65%), члены семьи в возрасте 45−59 лет (65%) и старше 60 лет (75%).

Опрос проведен 1 июля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Подробности: Жители России оценили качество услуг ЖКХ

Как сообщало ИА REGNUM, значительно выросло число жителей России в целом довольных качеством услуг ЖКХ. Если в 2010-м положительную оценку давали 39%, то в 2019-м — 60% граждан.

Читайте также: В России второй раз за год подорожали услуги ЖКХ