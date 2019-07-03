Москва, , 11:28 — REGNUM

Значительно выросло число жителей России в целом довольных качеством услуг ЖКХ. Если в 2010-м положительную оценку давали 39%, то в 2019-м — 60% граждан. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Вывоз мусора Yarregion.ru

При этом большинство опрошенных отмечают, что не произошло значимых изменений в сфере электроснабжения (82%), холодного водоснабжения (73%), отопления (61%), газоснабжения (60%) и горячего водоснабжения (51%).

Наиболее существенные сдвиги за последний год заметны в сфере содержания и ремонта жилья (17%) и вывоза мусора — 18% считают, что ситуация улучшилась, 21% — ухудшилась.

Заметно снизилась доля граждан, имеющих нарекания к управляющей компании, ответственной за содержание и эксплуатацию их дома — с 52% в 2010-м до 30% в 2019-м. Качество работы управляющей компании удовлетворяет требованиям 49% опрошенных.

Опрос проведен 1 июля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России выросли тарифы на коммунальные услуги. Так, с 1 июля 2019 года за газ, воду, свет и тепло потребители в стране будут платить на 2,4% больше.

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