Хабаровск, , 11:08 — REGNUM

Итоговая коллегия Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики проходит в Москве. С докладом выступает глава ведомства Александр Козлов. Министр рассказывает о проделанной работе и делится планами о реализации Национальной программы по развитию ДФО до 2025 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

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Александр Козлов рассказал о введении в строй новых предприятий, преимущественно это компании, ориентированные на добычу полезных ископаемых, о реализации программы «Дальневосточный гектар».

Министр отметил, что впервые в программу по развитию ДФО внесена строка «на развитие социальной инфраструктуры», раньше на такие цели средства не выделялись.

Козлов пообещал, что к 2024 году на Дальнем Востоке будут выполнены масштабные мероприятия, которые позволят увеличить продолжительность жизни, существенно снизить смертность населения в трудоспособном возрасте, повысить рождаемость.

Глава Минвостокразвития заверил, что к 2024 году в ДФО будут построены и реконструированы аэропорты, проложены новые и отремонтированы имеющиеся дороги.

Отдельно Козлов отметил, что отток населения из ДФО усиливается. Впервые руководитель Минвостокразвития подчеркнул, что люди, живущие на Дальнем Востоке, должны зарабатывать в 2−2,5 раза больше, чем сейчас, как это было в годы строительства БАМа и других крупных объектов. Когда на Дальний Восток ехали на заработки.

Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития РФ направило в правительство РФ Национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 с перспективой до 2035 года. Программа разработана по поручению президента РФ Владимира Путина на полях IV Восточного экономического форума. Ожидается, что президент подпишет её в сентябре, в ходе V ВЭФ во Владивостоке.

Предыдущие 4 госпрограммы по развитию ДФО были провалены, отток населения, разрушение инфраструктуры, огромное количество недостроев, первое место в РФ по количеству аварийного и ветхого жилья, растущая смертность говорят о стагнации макрорегиона, а не о его развитии.