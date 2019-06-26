Владивосток, 26 июня 2019, 05:29 — REGNUM
Рыночное построение экономики не способно системно развивать Дальний Восток, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв, комментируя критику спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в отношении деятельности Минвостокразвития.
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Депутат отметил, что приведённые спикером Совфеда сравнения с быстроразвивающимся Китаем лишь подчёркивают разницу в экономических подходах к решению вопросов развития территорий.
Депутат видит выход из сложившейся ситуации лишь в качественном изменении подхода к решению данного вопроса.
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Как сообщало ИА REGNUM, профессор ВГУЭС, политолог Андрей Калачинский высказал мнение, что жители Дальнего Востока давно утратили понимание смысла существования Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики ввиду полного отсутствия результатов деятельности этого ведомства.