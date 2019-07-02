Москва, , 12:52 — REGNUM

После подъема 1 июля рубль перешел к коррекции на фоне угасания оптимизма мировых инвесторов в отношении торговых переговоров США и Китая. Дополнительный дискомфорт российской валюте создает негативный уклон нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нефть марки Brent пытается удержаться на плаву, но любые поползновения в северном направлении продолжают привлекать продавцов. В этих условиях пара доллар/рубль рванула выше 63 руб., отметив максимумы 21 июня в районе 63,30 руб.», — пояснил эксперт.

Перспективы ослабления рубля на данном этапе выглядят ограниченными, во многом благодаря поддержке со стороны внутреннего долгового рынка. На долю иностранных инвесторов приходится не менее 50% спроса на ОФЗ, что поддерживает привлекательность рубля. При этом нестабильна ситуация на рынке нефти сдерживает «россиянина», который может продолжить отступление в краткосрочной перспективе, в том числе в силу перекупленности.

«В среднесрочном периоде риск для рубля представляет усиливающееся беспокойство мировых инвесторов по поводу замедления мировой экономики.

Если индикаторы продолжат ухудшаться, текущие опасения могут перерасти в полноценное бегство от рисков, несмотря на обещания монетарных властей поддержать экономику стимулами. В этом случае доллар как защитный актив может воспользоваться преимуществом и вернуться выше отметки 64 руб. с целью на 65 руб.», — полагает Николаев.

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