Москва, , 10:08 — REGNUM

В начале недели курс рубля растёт из-за того, что на саммите G-20 Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились о возобновлении переговоров США и Китая по импортным пошлинам, тем самым дав надежду на компромисс в «торговых войнах». Это поддержало рисковые активы, к которым относится и рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кроме того, по той же причине выросли и котировки нефти. Они поддержаны и тем, что на G20 лидеры России и Саудовской Аравии выступили за продление соглашения об ограничении добычи нефти на проходящей 1−2 июля встрече стран экспортёров нефти ОПЕК+. Нефть марки Brent растёт в цене утром 2 июля с $65 до $65,40 за баррель», — отметил эксперт.

С другой стороны, решения G20 вызвали и рост доллара на валютном рынке, что ограничивает укрепление рубля. В течение дня 2 июля на рубль может сильно повлиять окончательное решение ОПЕК+.

«Интрига заключается уже не столько в том, будет ли продлена сделка, а в том, на какой период — шесть или девять месяцев, как распределятся квоты на добычу между странами. Учитывая противонаправленность многих локально действующих факторов, 2 июля вероятен диапазон движения в паре доллар/рубль 62,50−63,30», — полагает Гойхман.

Читайте также: Рубль сохраняет движение около уровня 63