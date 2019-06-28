Ашхабад, , 15:12 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия завода по производству синтетического бензина из природного газа, построенного в Ахалской области, пишет «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что этому предприятию уже выдан целый ряд престижных сертификатов, в том числе: от компании «Гиннесс. Мировые рекорды» («Guinness World Records») — «Первый в мире завод по производству бензина из природного газа», от Фонда охраны окружающей среды США — «Экологически чистый», а также от Швейцарского федерального технологического института — «Инновационные технологии».

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ИА REGNUM напоминает, что стоимость построенного в селе Овадандепе на юге Туркмении завода по переработке природного газа в бензин составляет более $1,7 млрд (около 107,2 млрд рублей по текущему курсу). Новое предприятие имеет мощность достаточную для того, чтобы ежегодно производить до 600 тысяч тонн бензина «А-92» по стандарту «Euro-5».

Отметим, что по запасам природного газа Туркмения занимает четвертое место в мире. На территории страны уже обнаружено более 190 нефтяных и газовых месторождений, а запасы углеводородов на глубоководных месторождениях на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и более 6 трлн кубометров природного газа.

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