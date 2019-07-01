Москва, , 13:03 — REGNUM

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН. Претензии компаний и пути решения проблем изложены в подготовленной ими записке, пишут 1 июля «Ведомости».

Представители Avito, ЦИАН, а также сайта Profi.ru, сервиса карт 2ГИС и онлайн-кинотеатра Ivi.ru полагают, что из-за так называемых «колдунщиков» приоритет получают связанные с «Яндексом» сервисы. После запроса пользователей на странице появляются элементы, прямо содержащие ответ, при этом данные берутся из сервисов «Яндекса» и из официальных источников.

Не связанные с «Яндексом» ресурсы доступа к «колдунщикам» не имеют. У пользователя фактически нет возможности добраться до некоторых предложений компаний, говорится в записке. В ЦИАН потерю трафика оценили в 15−20%.

В «Яндексе», отмечает издание, с претензиями несогласны. У «колдунщиков» нет преимуществ перед результатами органической выдачи, нет и понижения приоритета каких-либо сайтов, отметили в компании.

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