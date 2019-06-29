Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM

Власти Ростова-на-Дону решили не экономить на преображении города к 270-й годовщине со дня его основания. Подрядчику, который украсит донскую столицу к юбилею, обещают заплатить 23,5 млн рублей, следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Стоит отметить, что сумма, выделенная из муниципальной казны в текущем году, минимум в четыре раза превышает размер средств, выделенных на те же услуги в предыдущие годы. Так, в 2017 году департамент архитектуры и градостроительства объявил сразу три конкурса на оформление Ростова-на-Дону ко Дню города на общую сумму 5 млн рублей. В 2018 году празднование 269-й годовщины со дня основания донской столицы власти потратили около 6 млн рублей. Причём в эту сумму вошло также издание альманаха «День города плюс».

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При этом в техническом задании, которые опубликовано на сайте госзакупок в 2019 году, указано, что исполнитель госконтракта должен оформить практически те же самые объекты, что и в предыдущие годы. Чем-то особенным украшение города-миллионника не отличается, разве что тематикой.

Самым масштабным объектом должно стать панно на Театральной площади. Праздничными баннерами традиционно завесят и театр имени Горького, и здание Дома творчества детей и молодежи. Не в новинку и украшение площадей, важных объектов, остановочных комплексов и въездов в южную столицу украшение флагами.

Практически единственным новшеством станут световые композиции в форме деревьев. Они будут применены также при оформлении города к Новому году.

ИА REGNUM напоминает, что празднование Дня города в Ростове-на-Дону растянется на два дня — торжественные мероприятия и народные гулянья состоятся 14 и 15 сентября.