Ростовские власти на День города потратят около 6 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В сентябре в Ростове-на-Дону состоятся торжества по случаю 269-летия со дня основания города. При этом на празднование Дня города власти потратят около 6 млн рублей, сообщает ИА REGNUM 31 июля.

На сайте госзакупок объявлено пять аукционов на комплексное оформление города к проведению празднования 269-й годовщины со дня основания, подготовку, сбор материалов, изготовление, распространение и поставку альманаха «День города плюс», организацию и проведение молодежной программы Дня города, оказание услуг по организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

Управление наружной рекламой Ростова-на-Дону выделяет исполнителю госконтракта почти 2,3 млн рублей на комплексное оформление города отдельно стоящими металлофлажными конструкциями, объемными композициями и флажными композициями на опорах электротранспорта. На оформление города рекламными конструкциями, вертикальными растяжками, подвесами на опорах электротранспорта, панно выделено 1,6 млн рублей.

Организацию и проведение молодежной программы Дня города контролирует администрация Ростова-на-Дону. На эти цели выделено 250 тыс. рублей. Ожидается, что открытые площадки посетят не менее 500 гостей в возрасте от 14 до 30 лет. Исполнитель должен обеспечить работу четыре площадок. На одной из них состоится концертная программа, на другой — выставка-презентация молодёжных общественных объединений, студенческих организаций. Кроме того, будут открыты площадки «Dance-battle» («танцевальная битва») и «Воркаут» для проведения показательных выступлений на турниках и других спортивных сооружений по уличной гимнастике.

Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону отвечает за оказание услуг по организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках празднования 269-й годовщины со дня основания города. Мероприятие состоится 15 сентября на набережной реки Дон. Здесь будет открыта сценическая площадка, прилегающая территория будет поделена на несколько зон, в том числе для игровых видов спорта (стритбол, мини-футбол, гандбол).

Организаторы предложат гостям конкурс для силачей, поучаствовать в боксёрском поединке. Также будут представлены боевые искусства (дзюдо, каратэ, тхэквондо), настольный теннис.

920 тыс. рублей выделено городской газете «Ростов официальный», ответственной за выпуск альманаха «День города плюс». Издание расскажет о деятельности городской и районных администраций в Ростове-на-Дону, предприятий города.