«Газпром» больше не судится с Туркменией из-за цены на газ

Ашхабад, , 19:14 — REGNUM «Газпром экспорт» и государственный концерн «Туркменгаз» подписали соглашение о прекращении судебного разбирательства в Арбитражном институте торговой палаты столицы Швеции. Об этом говорится в отчете российского концерна «Газпром» за первый квартал 2019 года.

Отметим, что информацию об отзыве взаимных претензий «Газпром» афишировал только сейчас, хотя договоренность между российской и туркменской компаниями была достигнута еще 31 января 2019 года.

ИА REGNUM напоминает о том, что в январе 2016 года «Газпром» досрочно аннулировал контракт на поставки природного газа госконцерном «Туркменгаз». Российская сторона заявила о нарушении «Туркменгазом» условий соглашения и неправомерном увеличении цены на голубое топливо.

Туркменская компания в ответ на это также обвинила «Газпром» в несоблюдении договора и в неплатежеспособности.

В июле 2016 года «Газпром» подал иск на $5 млрд (более 324,2 млрд рублей по текущему курсу) против «Туркменгаза». Однако уже в ноябре 2016 года судебные разбирательства были приостановлены по инициативе российской стороны.

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