Москва, , 09:52 — REGNUM

Главное событие недели для финансовых рынков — саммит «Большой двадцатки» в Осаке 28−29 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На встрече лидеров США и Китая в рамках саммита G20 могут быть возобновлены переговоры о торговом соглашении между этими странами. Это смягчит «торговые войны», держащие в напряжении всю мировую экономику и давящие на рисковые активы. Кроме того, очень значима встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, что важно для рубля и иных российских активов», — отметил эксперт.

На фоне ожиданий позитива приостановилось ослабление российской валюты первой половины недели, даже несмотря на некоторое ослабление котировок нефти с $66,90 к $65,30 по марке Brent.

«Рубль локально устойчив на рубеже 63 руб./доллар. Перед саммитом в течение дня 28 июня маловероятны значимые колебания курса, поскольку инвесторы не станут рисковать в ожидании ключевых событий. Поэтому узок наиболее вероятный диапазон колебаний пары доллар/рубль на 28 июня — 62,8−63,3 руб./доллар», — полагает Гойхман.

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