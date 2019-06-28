Москва, , 07:10 — REGNUM

Рубль завершил торги 27 июня против иностранных валют практически без изменений. Активность участников рынка низкая перед ключевым событием недели, саммитом G20 в Японии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

На саммите президент США Дональд Трамп должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Пара доллар/рубль выросла на 0,03%, до 63,07 руб., евро/рубль снизилась на 0,01%, до 71,70 руб., фунт/рубль — на 0,07%, до 79,90 руб.

Цена на нефть сорта Brent закрылась в небольшом плюсе, на торгах в Азии подешевела на 1,58%, до $65,30. На цены давит неопределенность в отношении торгового конфликта и предстоящих переговоров.

Учитывая, что рубль остался без поддержки (налоговый период), то на фоне утреннего снижения цен на нефть торги на Мосбирже откроются ростом по рублевым парам. По нефти падение на рассматривается, поэтому реакция на открытии торговой сессии будет слабая.

Сегодня, 28 июня, активность по рублевым парам стоит ожидать на открытии Мосбиржи и на американской сессии. Так как инвесторы ожидают положительного исхода встречи Трампа и Цзиньпина, то можно предположить, что пара доллар/рубль закроет неделю около отметки 62,75 руб.

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