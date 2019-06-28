Кишинёв, , 08:20 — REGNUM

Уже с 2020 года цены на газ для потребителей Молдавии могут вырасти. Это одним из способов решить проблему с газом в республики, причиной которой стало необоснованное понижение тарифов в конце 2018 года со стороны Национального агентства по регулированию в энергетике. Об этом в эфире телеканала N4 заявил президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, есть ещё один выход из ситуации — договориться с руководством российской компании «Газпром» о скидке.

«Есть два способа её (проблему — прим. ИА REGNUM ) решить — либо будет повышен тариф, либо нужно договариваться с Газпромом о скидке, причём не с 1 января, а прямо сейчас», — сказал глава государства.

Додон отметил, что уже сейчас руководство страны предпринимает определённые шаги для урегулирования проблемы. В частности, на совещании с премьер-министром Майей Санду было решено срочно назначить нового главу национального распределителя «Молдовагаз», который должен будет проанализировать ситуацию и предложить новые решения.

Читайте также: Додон намерен получать российский газ на новых условиях

Что касается румынского газопровода Яссы-Унгены, который в настоящий момент возводится с участием Евросоюза, то покрыть возникший дефицит газа в республике, по словам президента страны, он не может — объект ещё не достроен до Кишинёва и не соединён с магистральным газопроводом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Москву в феврале 2019 года президент Молдавии Игорь Додон просил президента компании «Газпром» Алексея Миллера предоставить Молдавии 25% скидки на газ. Свою просьбу Додон обосновал тем, что Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года, и самое время начать переговоры о новом соглашении.

Также по теме: Давайте спасем Молдавию от Газпрома: «Нафтогаз Украины» спешит на помощь

24 июня в Кишиневе по итогам встречи с российской делегацией во главе с вице-премьером России Дмитрием Козаком Додон заявил, что Молдавия и Россия начнут переговоры о поставках природного газа в Молдавию. Речь идёт об отдельном соглашении по транзиту через территорию Украины и отдельно по тарифу на газ для Молдавии.