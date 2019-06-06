Додон намерен получать российский газ на новых условиях

Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон и глава «Газпрома» Алексей Миллер договорились начать переговоры о новых условиях поставки газа. Об этом молдавский лидер написал 6 июня на своей странице в соцсети Facebook.

Додон рассказал о рабочей встрече с Миллером на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили вопросы, касающиеся поставок газа в Молдавию и транзита через территорию страны.

«Достигнуты договорённости о начале переговоров по условиям новых контрактов на поставку и на транзит газа с 1 января 2020 года», — написал Додон.

Глава Молдавии напомнил, что в 2018 году Молдавия получила от России 2,9 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Договоренности «Газпрома» с госкомпанией «Молдовагаз» истекают в конце 2019 года.

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