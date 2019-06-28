Москва, , 07:15 — REGNUM

Торги 27 июня завершились небольшим ростом. Покупателя не удалось пройти внутридневного сопротивление $66,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Активность участников нефтяного рынка низкая перед ключевыми событиями недели: саммит G20 в Японии и встреча ОПЕК. Саммит очень важен для нефтяного рынка, так как там должны встретиться главы США и Китая.

Если двум странам удастся найти решение, чтобы прекратить торговую войну, цена на нефть поднимется на ожиданиях улучшения будущих макропоказателей Китая, что повысит спрос на нефть.

Встреча ОПЕК пройдет 1 и 2 июля. Инвесторы ожидают, что картель продлит сделку до 2019 года. Такое решение уже заложено в цены, поэтому от встречи важно не само продление сделки, а что картель будет делать в 2020 году для стабилизации цен.

Сегодня, 28 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $65,39. Падение на 1,45% можно расценивать как коррекционное движение к росту с $64,06 до $66,81. Откат составит примерно 60% ($65,10). К закрытию дня ожидается цена на уровне $66,80.

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