Москва, , 16:05 — REGNUM

Нефтяным рынкам 26 июня вечером преподнесла настоящий сюрприз свежая порция статистики по запасам сырой нефти от минэнерго США: объёмы в хранилищах за неделю снизились сразу на весьма заметные 12,788 млн баррелей. И это вторая подряд неделя снижения запасов, причём в сумме за обе последние недели они уменьшались вдвое быстрее, чем прирастали за первую половину июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Снизились на 2,44 млн баррелей и запасы дистиллятов, почти на 1 млн баррелей запасы бензина. Понятно, что на этом фоне нефть просто не могла не дотянуться до более высоких уровней, цены сразу же вышли на новые пики: всего одного цента не хватило до $66 по марке Brent и до $60 по техасскому сорту WTI.

Однако в оставшееся до конца дня время импульс к росту на таких достаточно высоких уровнях постепенно угасал, а сегодня к середине торгового дня цены снизились от вчерашних максимумов больше, чем на целый доллар», — отметил эксперт.

До конца недели небольшие сползания цен в глубину всё ещё возможны, однако, скорее всего, в пределах не более чем ещё 50−70 центов — где на нефть будут снова находиться покупатели. И уж практически точно нет поводов для сползания цен в моменте ниже чем $64 по Brent и $57,5 по WTI.

Лёгкая волна закрытия позиций на фиксации прибыли от сильного июньского роста из-под $60 и до $66 по Brent вряд ли перекроет умеренный оптимизм сырьевых рынков накануне запланированного на уикэнд саммита G20 в Осаке.

«В ожидании промежуточных, но всё же определённых договорённостей между США и Китаем, а также продления сделки ОПЕК+ в начале июля, нефтяные цены будут, скорее, тяготеть к уже достигнутым максимумам или даже стремиться их слегка переписать, так что тактика покупок с использованием для этого любой ближайшей глубины выглядит достаточно консервативно, но уместно», — заключил Пушкарёв.

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