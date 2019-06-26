Чита, , 11:24 — REGNUM

В Забайкальском крае в рамках программы «Дальневосточный гектар» будут доступны около 21 миллиона гектаров земли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе забайкальского губернатора по итогам видеоконференцсвязи, в ходе которой работники российского министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики обсудили с представителями дальневосточных регионов готовность к началу реализации известной федеральной программы.

«Администрации муниципальных образований подготовили все необходимые документы и техническую базу для того, чтобы земля выдавалась гражданам без задержек. Кроме того, на территории края внедрена автоматизированная информационная система «Имущественно-земельный комплекс» с необходимым модулем графического отображения границ «зон нельзя» и границ ранее учтенных участков», — пояснил руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Алексей Хосоев.

По его словам, обучение по земельным вопросам прошли более 400 специалистов органов исполнительной власти и местного самоуправления Забайкальского края.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» действует в девяти субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) с 2016 года. Она позволяет любому жителю России получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. После вхождения Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа эта преференция, как и многие другие, распространена и на эти две бывшие сибирские территории. Соответствующие поправки в закон о «Дальневосточном гектаре» будут рассмотрены на заседании Государственной Думы в ближайшее время.

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Забайкальские власти уже изучили спрос на земли и отмечают, что наибольший интерес у населения представляют участки, находящиеся в непосредственной близости от Читы.

С 1 августа 2020 года «дальневосточные гектары» Забайкальского края и Республики Бурятия станут доступны всем россиянам, ну а жители Забайкалья уже сегодня могут оформить участок на территории девяти субъектов Дальневосточного федерального округа: в Амурской, Магаданской, Сахалинской область, Еврейской автономной области, в Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.