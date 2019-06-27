София, , 10:44 — REGNUM

Болгария планирует завершить строительство своего участка «Турецкого потока» до конца 2020 года, заявила председатель Народного собрания страны Цвета Караянчева.

«До конца 2020 года при полном соблюдении европейских директив будет завершено строительство ответвления … «Балканского потока», который обеспечит поставки газа в другие страны Европы», — цитирует РИА Новости Караянчеву.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Турецкий поток» пройдёт из России в Турцию через Чёрное море. Первая нитка обеспечит топливом потребителей в Турции, вторая пойдет далее, в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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