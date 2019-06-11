Консорциум Arkad обжаловал отстранение от «Турецкого потока» в Болгарии

София, , 15:57 — REGNUM Cаудовско-итальянский консорциум Arkad, отстранённый от участия в тендере на строительство участка газопровода «Турецкий поток» на территории Болгарии, направил жалобу в болгарскую комиссию по защите конкуренции, передаёт БНР.

Как сообщается, антимонопольный орган уже принял жалобу к рассмотрению. В случае если будет установлено, что Arkad был отстранён от проекта незаконно, компания — оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» может быть оштрафована на сумму до 10% от стоимости контракта.

Кроме этого, «Булгартрансгаз» теперь должна запросить у комиссии по защите конкуренции предварительную санкцию на заключение договора со вторым участником тендера — консорциумом Gas Development and Expansion in Bulgaria.

Как передавало ИА REGNUM , в конце мая «Булгартрансгаз» отказалась от выбора Arkad в качестве подрядчика строительства «Турецкого потока» в связи с непредоставлением консорциумом всей необходимой документации в установленный срок. Сообщалось, что из 30 необходимых документов от консорциума было получено всего четыре.

В связи с этим «Булгартрансгаз» приняла решение о передаче права на строительство консорциуму Gas Development and Expansion in Bulgaria, в который входят люксембургская компания Completions Development Sarl, аффилированная с российской «Трубной металлургической компанией», а также итальянские Bonatti S.p.A. и Max Streicher S.p.A.

В соответствии с планами новый договор на строительство болгарского участка «Турецкого потока» должен быть заключён в июне.

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