Богородский район, Нижегородская область, , 10:08 — REGNUM

Один из застройщиков жилого комплекса «Окский берег» в Богородском районе Нижегородской области, по которому вице-премьер Виталий Мутко поручил разработать экономическую модель для достройки, в суде заявил, что у него нет «признаков несостоятельности». В ходе слушаний в рамках банкротного иска, поданного к ООО «Экоград» федеральным фондом защиты прав дольщиков, представитель ответчика попросил отложить хотя бы на два месяца рассмотрение обоснованности претензий — для мирного урегулирования спора. Заседание отложено до 28 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Застройщик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Напомним, средства в строительство жилого комплекса, который представлялся девелоперами как первый экоград, где к 2027 году будут построены дома для 80 тыс. жителей, вложили порядка 3 тыс. дольщиков (по другим данным, 3,6 тысячи). На сегодня комплекс — это 56 недостроенных домов, которые возводятся рядом компаний.

В рамках «прямой линии» Владимира Путина, которая прошла 20 июня 2019 года, дольщики комплекса попросили помощи. На правительственном совещании Виталий Мутко поручил ряду федеральных ведомств и областным властям разработать «экономическую модель, предусматривающую параметры завершения строительства объектов ЖК «Окский берег», в том числе финансовые и иные обязательства потенциального инвестора и правительства Нижегородской области», а также принять меры для развития городской среды данной застройки. Нижегородские власти и федеральные министерства также должны будут рассмотреть возможность постройки физкультурно-оздоровительного комплекса в районе ЖК.

Одного из застройщиков — ООО «Экоград» в апреле 2019 года потребовала признать банкротом публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Обоснованность банкротного иска к ООО пока не рассмотрена, слушания отложены на 28 июня 2019 года.

«В судебном заседании представитель должника представил отзыв, в котором указывает на отсутствие у предприятия признаков несостоятельности, пояснил о том, что в настоящее время ведется работа с инвесторами по реализации инвестиционных проектов, согласованных с правительством Нижегородской области, в целях завершения строительства. Кроме того, заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства для предоставления дополнительных доказательств и мирного урегулирования спора», — отмечалось в июньском определении суда.

По данным газеты «Коммерсантъ», застройщик рассматривает возможность достройки восьми жилых кварталов ЖК с привлечением московского инвестора — ГК «Монолит».

"С октября мы плотно работали с привлечённым инвестором и областью. Сейчас в ФАС проходит согласование сделки по выкупу Нижегородским водоканалом наших сетей и очистных сооружений за 260 млн рублей, эти средства поступят в «Экоград» на строительство. В кварталах у нас обязательства на строительство 1023 квартир, из них 400 не проданы. Стоимость свободных квартир составляет еще порядка 600 миллионов рублей. Эта финансовая модель вполне складывается с окупаемостью в пределах пяти лет», — цитирует директора «Экограда» Калра Сатиш Кумара издание.

Глава компании также уточнил, что идут переговоры с банками и попросил отложить рассмотрение иска на два месяца. Это ходатайство суд, вероятно, и рассмотрит 28 июня.