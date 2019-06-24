В России в мае резко сократилась выдача автокредитов

Москва, , 12:35 — REGNUM В России после рекордного в апреле 2019 года (90 тыс. 900 единиц) в мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое большое количество автокредитов в мае выдано в Москве (5,9 тыс.), Санкт-Петербурге (4,5 тыс.) и Московской области (4,4 тыс.), Татарии (3,7 тыс.) и Башкирии (3,4 тыс. единиц).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижению количества автокредитов способствовало исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в апреле 2019 года было выдано рекордное количество автокредитов — 90 тыс. 900 единиц. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года.

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