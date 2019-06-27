Москва, , 07:11 — REGNUM

Торги на Мосбирже открылись 26 июня ростом по рублевым парам. Рубль потерял поддержку со стороны налогового периода, поэтому заметно снизился спрос на рублевую активность, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар большую часть времени держался на Форекс в плюсе на фоне снижения ожиданий сокращения процентных ставок ФРС в июле.

По рублевым парам 26 июня сохранилась восходящая коррекция. Пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 63,07 руб., евро/рубль — 0,39%, до 71,71 руб., фунт/рубль — 79,95 руб.

Восходящая коррекция также могла проходить на фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в доллар, потому что нефть закрылась в плюсе на 0,63% и не мешала рублю укрепляться.

Сегодня, 27 июня, нефть марки Brent остается торговаться в плюсе выше $66 за баррель. На открытии торговой сессии ожидается снижение рублевых пар примерно на 10 копеек от вчерашних цен закрытий.

Для всех рынков ключевым событием недели остается саммит G20 и переговоры между главами США и Китая. Несмотря на окончание налогового периода, российская валюта остается сильной. Пока пара доллар/рубль торгуется ниже 63,85, сохраняются риски её падения до 62 руб.

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