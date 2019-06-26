Москва, , 15:46 — REGNUM

Торги по паре USD/RUB 26 июня будут более разочаровывающими для российской валюты, чем на протяжении всей прошлой недели. Предстоящий саммит G20, который начнется 28 июня и двусторонние встречи в рамках данного саммита, позволяют предположить участникам рынка, что в диалоге глав США и Китая победит здравый смысл, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Участники рынка начинают приглядываться к заманчиво дешевому доллару, начиная осторожные покупки, что и может спровоцировать коррекционный рост пары USD/RUB», — отметил эксперт.

Также основную поддержку рублю оказывала достаточно дорогая нефть марки Brent, цена которой перешла границу в $65 за баррель. Внимание участников рынка на сегодня будет приковано к публикации данных о запасах сырой нефти в США в 17:30 по мск.

«Негативные данные по запасам черного золота могут послужить катализатором роста российской валюты. Тем самым сегодня валютную пару USD/RUB можно будет увидеть в диапазоне 62,90−63,25», — полагает Будаев.

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