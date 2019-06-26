Москва, , 12:50 — REGNUM

После утренних попыток роста 26 июня рубль начал сдавать позиции в парах с иностранными валютами. После полудня доллар и евро прибавляют внутри дня в пределах 0,2%. Пара доллар/рубль тестирует отметку 63 руб., несмотря на то, что Brent прибавляет более 0,5%, преодолев области $65,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Рубль слабо реагирует на сигналы с нефтяного рынка, поскольку главным драйвером для российской валюты сейчас выступает, скорее, общее отношение к риску. Это связано с предстоящим саммитом G20, который пройдет 28−29 июня в Японии.

Участники рынка будут ждать переговоров Трампа с лидерами Китая и России, а также обратят внимание на заявления президентов РФ и Саудовской Аравии, которые могут пролить свет на решение экспортеров в рамках заседания ОПЕК+, запланированного на начало июля», — пояснил эксперт.

В связи с предстоящими событиями, которые несут в себе немало рисков, в ближайшие дни доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в ограниченном диапазоне, но понижательные риски для российской валюты усиливаются.

«Последний эффект от налогового периода «россиянин» ощутит28 июня, когда будет осуществляться уплата налога на прибыль. В краткосрочной перспективе ключевым будет уровень 63 руб. Подтверждение его пробоя улучшит техническую картину по паре», — полагает Николаев.

Читайте также: Рубль вернёт к максимумам нефтяное ралли