Москва, , 11:12 — REGNUM

Эксперимент по налогообложению самозанятых может быть расширен за счет субъектов с высоким уровнем работников в неформальном (сером) секторе экономики. Соответствующее предложение Минфин России намерен внести в правительство РФ. Уже в 2020 году он может затронуть 13 регионов, в основном — южных территорий. Об этом говорится в проекте ответа Минфина на запрос правительства о будущем эксперимента, пишет 25 июня «Коммерсантъ».

"В качестве критериев отбора субъектов для их включения в эксперимент следует учитывать долю населения в возрасте 15−72 лет, занятого на основной работе в неформальном секторе экономики, и самостоятельно занятых в общей численности занятого населения по субъектам в процентах», — говорится в предложении Минфина, которое 24 июня было отправлено на согласование в Минэкономики.

В документе приводятся данные Росстата, согласно которым высокий уровень занятых в неформальном секторе приходится на Чечню (63,9%), Дагестан (55%), Ингушетию (49,2%), Кабардино-Балкарию (41,3%), Северную Осетию (37%), Крым (34,8%), Алтай (34%), Севастополь (32%). Кроме того, говорится о необходимости включения в эксперимент территорий Крайнего Севера, Забайкальского края (показатель неформальной занятости 22,9%) и Тувы (26,9%).

В проекте письма Минфина также указано, что рост расходов на администрирование налога на профессиональный доход (НПД) в случае расширения эксперимента потребует дополнительного финансирования Федеральной налоговой службы. В пресс-службе Минфина подтвердили «Ъ», что идет проработка предложений о расширении перечня регионов-участников эксперимента, однако отметили, что говорить о конкретных расчетах преждевременно.

Читайте также: Более 110 тыс. самозанятых прошли регистрацию в налоговой службе

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в четырёх субъектах России — Москве, Московской области, Татарии и Калужской области — в тестовом варианте начал действовать налоговый режим для самозанятых. Эксперимент предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход не более 2,4 млн рублей в год, освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. При этом они обязаны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с юридическими лицами.

По данным ФНС, за пять месяцев с момента начала эксперимента в качестве самозанятых зарегистрировалось более 110 тысяч человек. Наиболее распространенными видами деятельности стали перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.