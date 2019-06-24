Более 110 тыс. самозанятых прошли регистрацию в налоговой службе

Москва, , 08:59 — REGNUM Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 110 тыс. человек. Об этом со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС) пишут 24 июня «Известия».

Отмечается, что банки активно стремятся работать с этой категорией граждан и предлагают самозанятым услуги онлайн-регистрации, ведение счета, а также специальные линейки займов и страховых продуктов. Кредитные организации заинтересованы в формировании из самозанятых граждан зрелых потребителей, хотя остаются риски их неплатежеспособности.

Так, Сбербанк запустил функционал по регистрации налогоплательщиков в своем мобильном приложении. Самозанятые не только смогут поставить своё дело на учет, но и выполнять нужные для его ведения операции.

Напомним, самозанятыми считаются граждане, работающие сами на себя. Они не могут нанимать сотрудников, а их доход ограничен 2,4 млн рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России проводится эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых. Пилотными регионами являются Москва, Подмосковье, Калужская область и Татария.

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