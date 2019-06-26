Москва, , 10:27 — REGNUM

Уровень безработицы в России в мае 2019 года составил 4,5%. Численность работающих граждан составила 75 млн человек, из них 3,4 млн человек зафиксированы как безработные, сообщили в Росстате.

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

При этом в мае в органах службы занятости населения состояли на учете в качестве безработных 776 тыс. человек, что на 5% меньше по сравнению с апрелем.

Уровень безработицы среди сельских жителей (6,8%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3,9%) в 1,7 раза.

Среди безработных доля женщин в мае составила 46,5%, жителей городов — 65,9%, молодежи до 25 лет — 18,6%, граждан без опыта работы — 23%.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в апреле составил 4,7% от экономически активного населения, как и месяцем ранее.

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