Москва, , 09:24 — REGNUM

Российский рубль 25 июня весь день демонстрировал коррекционный откат от достигнутых ранее максимумов. Курс доллара на Московской бирже вырос к отметке 63 руб., евро рос более скромными темпами и приблизился к уровню 71,60 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUMзаместитель директора по науке департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ночной рост нефтяных фьючерсов к очередным месячным максимумам может оказать поддержку национальной валюте. Фаза коррекции может смениться очередным импульсом в пользу рубля. При этом на рынке Forex доллар США восстанавливается после широкомасштабных распродаж, продолжающихся несколько предшествующих дней. Пара евро/доллар после тестирования уровня 1,1410 вернулась в зону 1,1350. И этот факт будет сдерживать ослабление доллара и на локальном рынке», — считает эксперт.

Доллар укрепился на Forex после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что есть аргументы в пользу более низких процентных ставок в США. Однако он тут же дал понять, что сам факт сокращения ставок не является неизбежным.

«Возможная конвертация полученных от российских компаний дивидендов в валюту может также негативно повлиять на перспективы рубля. В сложившихся условиях торги на Московской бирже, вероятно, стартуют вблизи сложившихся диапазонов.

Дальнейшая динамика будет определяться активностью на нефтяном рынке. Продолжение нефтяного ралли вернет рубль к недавним максимумам против основных валют», — считает Егоров.

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