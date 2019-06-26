Москва, , 07:46 — REGNUM

Рубль 25 июня незначительно уступил иностранным валютам. Пара доллар/рубль выросла на 0,38%, до 62,83 руб., евро/рубль — на 0,18%, до 71,43 руб., фунт/рубль — на 0,15%, до 79,87 руб. Торги открылись ростом по рублевым парам, поскольку нефть подешевела на торгах в Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

В течение дня рубль оставался под давлением, несмотря на восстановление нефтяных котировок. Для рублевых пар это была коррекция после двухдневного укрепления на фоне общего роста курса доллара на рынке Форекс и завершения основных налоговых выплат июня (НДС, НДПИ и акцизы).

Сегодня, 26 июня, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,27%, до 65,96. На фоне напряженности на Ближнем Востоке цена вернется к отметке 69 долларов. В центре внимания трейдеров остается встреча Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в рамках саммита G20 28−29 июня.

От неё будет зависеть как изменятся настроения участников рынка к роковым активам, включая рубль. Пара доллар/рубль сохраняет понижательную динамику, и стоит готовиться к падению до 62,20 руб. Сегодня рубль будет получать поддержку от аукционов Минфина.

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